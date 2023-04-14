العين والوصل.. حسم العبور لنهائي أغلى البطولات

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يستضيف العين غريمه الوصل في العاشرة من مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ويبحث الفريقان عن بطاقة التأهل وحسم العبور لنهائي أغلى البطولات، بعد أن اكتفيا بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب باستاد زعبيل، فالعين، ورغم أن حظوظه ما زالت باقية في الدفاع عن لقب الدوري، إلا أنها ضعيفة، لابتعاده عن الصدارة بفارق 5 نقاط فيما فقد الوصل الأمل تقريباً، ولذلك يعتبر العبور إلى نهائي الكأس بمثابة الأمل الأخير للمنافسة على أحد ألقاب الموسم.

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه المستحق على خورفكان في الدوري، وينتظر أن يعود للتشكيلة قائد الفريق بندر الأحبابي، بعد غيابه في المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، وأشار المدرب إلى أنه سينتظر حتى المران الأخير قبل المباراة، ليقرر موقفه من المشاركة، وزميله تين يدفاي.

ويدخل الوصل ملعب منافسه برغبة تحقيق أكثر من هدف، في مقدمها، الحفاظ على حظوظه في حصد لقب بطولة بالموسم الجاري، خصوصاً بعدما تلاشت فرصته في معانقة درع الدوري، وتوديعه مبكراً دائرة المنافسة على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى سعيه لمصالحة جماهيره، بعد هزيمته الثقيلة أمام عجمان في الجولة 22 من الدوري.

شدد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على أهمية التركيز في مباراة الوصل، من أجل العبور إلى نهائي الكأس الغالية، وأكد أن فريقه أمام تحدٍ مهم، وقال: مباراة الإياب مختلفة، لأنها على أرضنا وبين جمهورنا، ونحن مطالبون بالقتال ومضاعفة الجهود لإسعاد جمهور العين. وأكد ريبروف أن خسارة الوصل الأخيرة بالدوري أمام الجزيرة لا تعنيهم، وقال:

مباراتهم معنا ستكون مختلفة، وعلينا أن نتمتع بالتركيز المطلوب، وإظهار الاحترام للمنافس، والتركيز على شؤون فريقنا، ولن نشرك في المباراة إلا اللاعب الجاهز.

وعبّر المدرب الأوكراني عن سعادته لرؤية جمهور العين وهو يزحف خلف الفريق أينما كانت مبارياته، وقال: وجود جماهيرنا يعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويضاعف حماسهم واللاعبون يكون لديهم حافز كبير عندما يشاهدون الجماهير في المدرجات.

تفاؤل

وقال الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل: مستعدون للمباراة بصورة جيدة، ومتفائلون بمقدرتنا، وعازمون على تحقيق الهدف المنشود في الفوز للتأهل إلى نهائي البطولة، ولا بد من التركيز لبلوغ النهائي، مقتنعون بأداء الوصل في مباراة الذهاب، ونطمح في مباراة الإياب إلى تقديم أفضل ما لدينا، خسارتنا الأخيرة في الدوري، لا شك أنها مؤلمة.

ولكن لن تؤثر فينا، لأن لكل مباراة ظروفها الخاصة، نشكر جماهير الوصل على دعمها الدائم، ومساندتنا بشكل فاعل، نسعى بجد من أجل تحقيق آمالهم، وننتظرهم اليوم في ملعب المباراة.

ولفت الدولي ليما، نجم الوصل، إلى أن طموح فريقه هو تحقيق الفوز، لتقديمه هدية إلى جماهير الوصل، تقديراً لوقفتها الفاعلة ودعمها المستمر للفريق طوال مشواره في بطولات الموسم الجاري، منوهاً بأن الوصل قدم مستوى جيداً في مباراة الذهاب، وأضاع فرصاً سانحة.

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