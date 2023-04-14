عجمان والشارقة.. السباق للنهائي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في العاشرة من مساء اليوم المباراة الحاسمة بين عجمان والشارقة في إياب الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في سباق ساخن نحو النهائي، وكانت نتيجة الذهاب انتهت للشارقة 2 - 1، ووصل عجمان لهذه المرحلة بعد 3 محطات فاز فيها على العربي في دور الـ 32 بنتيجة 3 - 0 ثم على الحمرية في دور الـ 16 بنتيجة 2 - 0.

وعلى البطائح في دور الـ 8 بنتيجة 2 - 1، فيما بدأ الشارقة دفاعه عن اللقب بالفوز على النصر في دور الـ 16 بنتيجة 2 - 1 ثم على الجزيرة في دور الـ 8 بنفس النتيجة، وتبدو ظروف الفريقين متشابهة في آخر مباراة خاضاها في الدوري، حيث فاز الشارقة على الظفرة 1 - 0 وعجمان على الوصل 4 - 2.

إحصائيات

وأكد غوران توفاريتش المدير الفني لعجمان أن طموحات فريقه قوية سعياً للتأهل للمباراة النهائية وأن استعدادهم على أفضل ما يكون، وقال:

بعد مباراة الذهاب التي خسرناها 1 - 2، لعبنا مع الوصل في الدوري وحققنا نتيجة إيجابية، وبعد مراجعة الإحصائيات في مباراتنا الأولى مع الشارقة، فإن فريقنا لم يكن محظوظاً وموفقاً أمام المرمى، وعدد تسديداتنا في المرمى كان ضعف تسديدات الشارقة ولكن هذه طبيعة كرة القدم.

وأكد كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة صعوبة المباراة، رافضاً الحديث عن أفضلية فريقه لكونه فاز 3 مرات على عجمان هذا الموسم، وقال: نتوقع مباراة صعبة جداً أمام منافس قوي، وأعبر عن تقديري لهم كفريق وطريقة لعبهم، علينا أن نكون أكثر تركيزاً وأن ننسى نتيجة الذهاب ونعمل للفوز، نلعب مباراة حاسمة للوصول لنهائي الكأس الغالية وعجمان منافس شرسا وعلينا بذل الجهد.

وعن الإصابات قال: مشاركة كايو ودجانيني لم تتأكد ،وعدد المصابين ارتفع بعد مباراة الظفرة وانضم إليهم مانولاس الذي لم يستطع إكمال مباراة الظفرة كما أن شاهين مصاب، نعمل على استرجاع ثلاثة لاعبين منهم على الأقل.

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