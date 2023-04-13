الوحدة يخطف التعادل من دبا

المصدر: متابعة-طلحة عبد الله تصوير زيشان أحمد

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خطف الوحدة تعادلا غاليا من مضيفه دبا 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد دبا في مباراتهما المؤجلة من الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين بسبب مشاركة الوحدة في الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وبتعادله تقدم الوحدة للمركز الثالث برصيد (42 نقطة) بينما بقي دبا في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد (12 نقطة) .

الشوط الأول

أنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي وخلاله تبادلا المحاولات الهجومية ولكن دون فرص خطيرة أو أحداث تذكر باستثناء تسديدة اليعقوبي التي تصدى لها حارس الوحدة محمد الشامسي، وبالمقابل تسديدة لاسماعيل مطر مرت إلى جوار القائم الأيمن.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني فاجأ دبا ضيفه الوحدة مبكرا بتسجيله للهدف الأول والذي جاء عن طريق جالدير برينو في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من أوليفيرا، وكاد جواو بيدرو، أن يدرك التعادل ولكن تسديدته ضلت طريقها للمرمى، وتعددت محاولات العنابي بحثا عن التعادل، بينما تراجع دبا إلى منطقته واعتمد على الهجمات المرتدة.

طرد

بحلول الدقيقة 82 منى الوحدة بضربة أخرى بعد طرد لاعبه أحمد راشد بعد أن عرقل اللاعب الفارو دي أوليفيرا وهو في وضعيه انفراد بالمرمى، وكاد اللاعب أوليفيرا نفسه أن يضيف الهدف الثاني لدبا ولكن الحارس محمد الشامسي تألق في انقاذ مرماه وبالمقابل أبدع الحارس محمد سالم في التصدي لمحاولات وحداوية خطيرة ولكن هذا لم يمنع علاء الدين زهير من أدراك للوحدة التعادل في الثواني الأخيرة.

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