ختام رائع لـ«رمضانية دبا تجمعنا»

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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توّج فريق السيف بطلاً للبطولة الرمضانية «دبا تجمعنا» لفئة الأشبال بعد فوزه على الهلال 3 - 1 في مباراة نهائي البطولة، كما نال فريق ضدنا لقب فئة البراعم بعد فوزه على نجوم المشاهير 2 - 1 .

توج الفائزين أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، وعبدالله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي الجهات الراعية وعائلات اللاعبين والجمهور.

وأكد أحمد سعيد الظنحاني نجاح البطولة في تحقيق أهدافها طوال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أكده التفاعل الإيجابي من أهالي مدينة دبا والمناطق المجاورة، موضحاً أن نجاح بطولة دبا تجمعنا يعزز دوافع إدارة النادي لإطلاق المزيد من المبادرات.

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