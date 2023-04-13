«الصقور» يسلّم قرار الصعود إلى «الحصن»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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تنازل فريق الإمارات عن وصافة الترتيب لفريق دبا الحصن صاحب الرصيد 57 نقطة ليرهن الصقور «56 نقطة» مصيره في الجولات المقبلة بيد غيره.

وسينتظر رجال المدرب محمد الجالبوت المدير الفني للصقور، تعثر الحصن في قادم الجولات من أجل استرداد الوصافة بشرط تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة.

ولم تكن جماهير الإمارات التي رافقت الفريق لملعب مسافي في إمارة رأس الخيمة راضية عن أداء الصقور بعد أن مُني الفريق بهزيمة لم تكن متوقعة، وهي الخسارة التي ربما يكون لها تأثير معنوي كبير على فريق المدرب الوطني محمد الجالبوت المدير الفني للإمارات، الذي تعرض للهزيمة الأولى منذ تصديه للمهمة مع فريقه الجديد بعد أن نجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية.

وشهدت مباراة ديربي رأس الخيمة بين الإمارات ومسافي إثارة حقيقية بعد أن أكمل كل فريق اللقاء بعشرة لاعبين ونجاح مسافي في التقدم أولاً ليعدل الضيوف النتيجة ويأتي الحسم للحصان الأسود فريق مسافي في آخر ربع ساعة على نهاية اللقاء، ليفرط الإمارات في المركز الثاني.

وسيكون مشوار الإمارات لاستعادة المركز الثاني مرهوناً بتحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة والتي تجمعه بمصفوت، الذيد، العربي، الرمس، وفرسان هسبانيا، في انتظار تعثر الحصن، والذي لن يكون طريقه سهلاً في مقبل المباريات، إذ يواجه أندية التعاون، الحمرية، مسافي، مصفوت، والذيد.

احتجاج ومطالبة

على صعيد آخر قدمت إدارة نادي الإمارات ، احتجاجاً إلى الاتحاد الإماراتي للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعب الفريق البرازيلي ليثيري داسيلفا أمام فريق مسافي، حيث تضمن الاحتجاج اللقطات والصور التي تؤكد عدم صحة قرار حكم اللقاء.

وأكدت إدارة نادي الإمارات في بيان أنها تقف بجانب اتحاد الإمارات وحريصة على تطوير أداء قضاة الملاعب، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الفريق تعرض للظلم في مباراة مسافي وبعض المباريات الأخرى.

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