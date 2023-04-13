7 مزايا تقرّب شباب الأهلي من الدرع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمتلك شباب الأهلي 7 مزايا من التفوق تقرّبه بقوة من احتضان درع الدوري هذا الموسم مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية دوري أدنوك للمحترفين.

بعد غياب 7 سنوات عن منصة تتويج البطل، إذ كان لقب الدوري الأخير الذي توج به الفريق في موسم 2015 - 2016، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الحالي، مع العلم أن «فرسان دبي» يملكون 7 ألقاب، منها 3 ألقاب في عصر الاحتراف.

1 نجاح شباب الأهلي في الحفاظ على فارق النقاط الخمس مع أقرب مطارديه العين، بعد مرور 22 جولة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، هي الميزة الأولى.

وذلك بعد وصوله إلى 49 نقطة، وجمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 4 مباريات أمام كل من اتحاد كلباء والشارقة بنتيجة واحدة 0 - 0، والوحدة والعين بنتيجة واحدة 1 - 1، والخسارة 3 مباريات من الشارقة 0 - 2، والظفرة 2 - 3، وبني ياس 1 - 2.

2 يعيش لاعبو شباب الأهلي حالة معنوية عالية بفضل اعتلائهم لقمة جدول ترتيب أندية الدوري 11 جولة هذا الموسم، ومنها آخر 6 جولات من الجولة 17 إلى الجولة 22.

وقبلها اعتلى الفريق القمة في الجولتين 10 و11، والجولات 13 و14 و15، مقابل اعتلاء البطائح للدوري في الجولة الأولى، والشارقة في 9 جولات، وهي الجولات 2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و12 و16، وتفصل حالياً 7 نقاط بين شباب الأهلي والشارقة.

3 يتميز لاعبو شباب الأهلي بالأداء الجماعي، وعلى النقيض من أغلب أندية الدوري التي ينحصر فيها تسجيل الأهداف على لاعب أو لاعبين، إذ توزعت أهداف الفريق الـ46 هدفاً، على 14 لاعباً.

ويتصدر قائمة هدافي الفريق اللاعب الأرجنتيني كارتابيا، بتسجيله 10 أهداف، ومنها 6 أهداف سجلهم من ركلات جزاء، كما تتضمن قائمة مسجلي أهداف الفريق، أكثر من مدافع، ومنهم وليد عباس، يوسف جابر وسالمين خميس.

4 يمتلك شباب الأهلي ثاني أقوى خط هجوماً بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 46 هدفاً، وبفارق 9 أهداف عن العين صاحب أقوى خط هجوماً.

كما يمتلك «فرسان دبي» ثاني أقوى خط دفاعاً، بتلقيه 20 هدفاً، وبفارق 5 أهداف عن الشارقة صاحب أقوى خط دفاعاً، وهو ما يزيد من فرص الفريق في حسم المواجهات المتبقية من عمر الدوري.

5 يحتفظ شباب الأهلي بسلسلة هي الأطول من عدم الخسارة بين الأندية المتصارعة على درع الدوري هذا الموسم، إذ لم يخسر في آخر 10 مباريات.

وتحديداً منذ الخسارة من بني ياس 1 - 2 في الجولة 12 للدوري يوم 25 ديسمبر 2022، وحقق خلالها الفريق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، بينما لما يخسر كل من العين والوحدة في آخر مباراتين، والشارقة في آخر 4 مباريات.

6 انتهاء مباريات شباب الأهلي مع المنافسين المباشرين على درع الدوري هذا الموسم، بعدما خسر الوصل في الجولة 22، وابتعد بفارق 9 نقاط كاملة عنه، واتساع الفارق بينه وبين عجمان إلى 11 نقطة، ووجود النصر وبني ياس في المركزين 9 و10، وخروجهما منذ جولات بعيدة عن دائرة المنافسة على اللقب.

بينما تتبقى مواجهة قوية وحاسمة بين العين والشارقة يوم 19 أبريل الجاري، في الجولة 23 من الدوري، وستحدد بنسبة كبيرة للغاية مدى مستقبل أي من الفريقين في الاستمرار بالمنافسة على درع الدوري.

7 يمتلك شباب الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين المتقاربين في المستوى، وتعتبر دكة بدلاء الفريق هي الأقوى في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

ولذا لم يواجه «فرسان دبي» مشاكل كبيرة في إيجاد البديل الجاهز طوال الموسم، رغم كثرة الغيابات المؤثرة التي تعرض لها الفريق نتيجة الإصابات المتعددة لأعمدة الفريق، إلى جانب الخبرة الكبيرة والقدرات الفنية الكبيرة للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي بات أقوى المدربين المرشحين للاستمرار مع فريقه بالموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز