دبا والوحدة.. «لا بديل عن الفوز»

المصدر: دبا - محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

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يستقبل دبا الفجيرة على أرضية ملعبه «تحفة النواخذة» في تمام العاشرة مساءً، فريق الوحدة في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب مشاركة الوحدة في الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية، المباراة في غاية الأهمية للفريقين.

ولا بديل فيها عن الفوز لهما، صاحب الملعب فريق دبا الفجيرة قد أحدث صحوة متأخرة في آخر ثلاث جولات بعد تحقيق الفوز على بني ياس والتعادل مع كلباء وتجاوز عقبة خورفكان ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر ولا يزال خطر الهبوط يتهدده بشكل كبير، ولا بد من تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة لكي يضمن بقاءه في دوري المحترفين، مع هزيمة منافسيه على هذه البطاقة ودائماً ما يكون كعب الوحدة أعلى من دبا في عصر الاحتراف.

أما الوحدة فيدخل اللقاء من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على درع الدوري، وإعادة فارق النقاط مع شباب الأهلي المتصدر إلى 5 نقاط قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. ويأتي الوحدة رابعاً بـ 41 نقطة، ويسعى لاستعادة المركز الثالث والوصول إلى النقطة 44 بالتساوي مع العين.

ويخوض العنابي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية عقب فوزه على البرج اللبناني في مباراتي الذهاب والإياب على إستاد آل نهيان 3 - 0 و1 - 0، إذ دفع مدرب الوحدة خلال المباراتين بعدد من الوجوه العائدة من الإصابة ومنح بعض البدلاء فرصة المشاركة أبرزهم سهيل المنصوري.

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