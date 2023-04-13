ختام ناجح لكأس منصور بن زايد 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مساء أول من أمس، «فريق مدارس الإمارات الوطنية» بلقب النسخة العاشرة من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023» بعد فوزه على «فريق مكتب الأمين العام» بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على «ملعب قصر الإمارات» في أبوظبي.

حضر التتويج راشد سعيد العامري، وكيل الديوان لقطاع الشؤون الحكومية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية.

وقال معالي أحمد محمد الحميري: البطولة تُجسّد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بشكل عام، ونشر قيم الأخوة والتآلف والتنافس الإيجابي بين الموظفين في شهر رمضان المبارك. بدوره ثمّن راشد العامري الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه غير المحدود لجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية في الدولة.

وتقدّم بالشكر إلى جميع المشاركين في البطولة.

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