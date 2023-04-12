إسماعيل مطر على أبواب نادي المائة

المصدر: وام

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تزامنا مع احتفاله بعامه الأربعين والذي صادف 7 أبريل الجاري، يأمل نجم كرة القدم الإماراتي إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة والمنتخب الوطني دخول النادي المئوي بالوصول إلى الهدف رقم 100 في تاريخه مع فريق الوحدة بمسابقة الدوري، حيث يحل الوحدة غدا الخميس ضيفا على دبا في ختام مباريات الجولة 22 من المسابقة، والتي تم تأجيلها نظرا لمشاركة الوحدة في الدور التمهيدي من كأس الملك سلمان للأندية.

ومنذ موسم 2001/2002 وحتى الموسم الحالي سجل اللاعب مع فريق الوحدة 99 هدفا في مسابقة الدوري، وينتظر أن يحتفل بالهدف رقم 100 في مباراة دبا غدا ليسجل رقما مميزا يواكب احتفاله بعيد مولده الأربعين.

وسجل اللاعب على مدار مشواره مع الوحدة في مسابقة الدوري، هدفا واحدا في مواسم، 2002/2001، 2012/2013، 2014/2015، 2018/2019، 2019/2020، و2022/2023.

وهدفين في موسمي 2016/2017، و2017/2018، و3 أهداف في موسمي 2003/2004، 2011/2012، و4 أهداف في موسمي 2013/2014، 2021/2022، و5 أهداف في3 مواسم 2007/2008، 2009/2010، 2015/2016، و6 أهداف في موسمي 2006/2007، و2010/2011.

وسجل مطر 7 أهداف في موسم 2020/2021، و8 أهداف في موسم 2008/2009، و10 أهداف في موسم 2005/2006، و11 هدفا في موسم 2002/2003، فيما كانت أكبر حصيلة تهديفيه له في موسم 2004/2005 مسجلا 12 هدفا.

وخلال مشواره في السنوات الماضية حقق اللاعب مع فريقه لقب مسابقة الدوري 3 مرات في مواسم 2000/2001، و2004/2005، و2009/2010، فيما حقق مع فريقه لقب كأس رئيس الدولة موسمي 2000/99 (أول مشاركة له مع الفريق)، و2016/2017 وكأس السوبر الإماراتي في 3 مواسم 2011، 2017، 2018، وكأس رابطة المحترفين في موسمي 2015/2016، و2017/2018.

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