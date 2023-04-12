قمة دورينا.. الانتصار خارج الديار

المصدر: دبي - العوضي النمر

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شهدت منافسات دوري أدنوك للموسم الحالي فقدان بعض فرق أهل القمة لنقاط عديدة على أرضها ووسط جماهيرها، مما أفقدها فرصة المنافسة بقوة على صدارة الدوري.

فلم يحصد الوحدة على ملعبه سوى 16 نقطة، والأمر ينطبق على الشارقة الذي لم يحصد إلا على 18 نقطة، ولم يحصد الوصل إلا على 19 نقطة، متساوياً مع العين في نفس الرصيد، فيما حصد الجزيرة 20 نقطة على ملعبه، بينما بعض من تلك الفرق حققت نتائج أفضل خارج ملعبها.

شباب الأهلي الأفضل

في المقابل حقق شباب الأهلي المتصدر لقمة ترتيب فرق الدوري برصيد 49 نقطة، أكبر عدد من النقاط على أرضه بحصده 25 نقطة على ملعبه بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل مرة واحدة.

والخسارة مرتين، وسجل 29 هدفاً ومنى مرماه بعدد 9 أهداف، كما حصد 24 نقطة من خارج ملعبه بالفوز في 7 مباريات والتعادل مرة واحدة، وخسارة مباراة، وتسجيل 32 هدفاً ومني مرماه بعدد 16 هدفاً، مما سهّل من مهمة الفريق في تصدر قمة المسابقة والاقتراب كثيراً من الفوز بالبطولة.

حصيلة العين

وفقد العين نقاطاً عديدة على ملعبه وبين جماهيره، فلم يحصد إلا على 19 نقطة بالفوز 6 مرات والتعادل مرة واحدة وخسارته لمباراتين، وسجل 29 هدفاً وعليه 12 هدفاً، فيما حصد الفريق 23 نقطة من خارج ملعبه بالفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مثلها وسجل 26 هدفاً وعليه 13 هدفاً، ويملك رصيداً إجمالياً 44 نقطة.

ونال الشارقة 18 نقطة على ملعبه فقط حصدها من الفوز في 5 مباريات والتعادل 3 مرات والخسارة 3 مرات وسجل 19 هدفاً وعليه 8 أهداف، في المقابل حصد الشارقة 24 نقطة من خارج ملعبه بالفوز في 7 مباريات والتعادل 3 مرات والخسارة مرة واحدة وسجل 21 هدفاً وعليه 7 أهداف، وإجمالي نقاطه 42 نقطة، ويلاحظ أن نتائج الشارقة خارج ملعبه أفضل من نتائجه على ملعبه.

الوحدة الأقل

وجاءت نتائج الوحدة الأقل بين الفرق المتنافسة على القمة فلم يحصد سوى على 16 نقطة على أرضه، بالفوز 4 مرات والتعادل مثلها وخسارة 3 مباريات، وسجل 19 هدفاً وعليه 14 هدفاً، في المقابل حصد الوحدة 25 نقطة من خارج ملعبه بالفوز بـ 8 مباريات، والتعادل مرة واحدة ولم يخسر سوى في مباراة واحدة، وسجل 19 هدفاً وعليه 7 أهداف، وإجمالي نقاطه 41 نقطة.

وحصد الجزيرة 20 نقطة على ملعبه من الفوز 6 مرات والتعادل مرتين وله 21 هدفاً وعليه 15 هدفاً، كما حصد 20 نقطة خارج ملعبه من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرتين والخسارة 3 مرات، وله 22 هدفاً وعليه 16 هدافاً وإجمالي نقاطه 40 نقطة.

كما حصد الوصل 19 نقطة على ملعبه من الفوز 5 مرات والتعادل 4 مباريات وسجل 23 هدفاً وعليه 12 هدفاً، بينما حصد 21 نقطة من خارج ملعبه، من الفوز 6 مرات والتعادل 3 مرات وسجل 18 هدفاً وعليه 14 هدافاً وإجمالي نقاطه 40 نقطة.

سوء استغلال

وعن تلك الظاهرة، قال عبد الباسط الحمادي لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة السابق، والمحلل الفني، إن بعض فرق القمة لم تحسن استغلال ملعبها في تحقيق الفوز وحصد أكبر عدد من النقاط على الرغم من وجود قاعدة جماهيرية لها تعزز من فرصتها في تحقيق الفوز، وهذا يعود إلى عدم التعامل الجيد مع المباريات، ويستحق شباب الأهلي الصدارة بعد أن حصد نقاطاً أكبر من منافسيه.

كما حقق نتائج إيجابية مع الفرق التي تنافسه، ولم يستطع فريق منهم من الفوز عليه بملعبه باستثناء الشارقة في أول مباراة بالدوري.

تراجع عيناوي

وأضاف عبد الباسط الحمادي، إن العين فريق قوي ولكنه مر بظروف صعبة في بداية الموسم، ولكنه عاد قوياً حتى مباراته أمام النصر التي تراجع فيها، والشارقة خسر نقاطاً عديدة من منافسيه، كما أنه افتقد التركيز في الدوري قبل المباريات الحاسمة سواء في الكأس أو السوبر، وافتقد مدربو الوحدة واللاعبون التعامل الجيد في المباريات التي أقيمت على ملعب الفريق بعد أن بالغ الفريق في اللعب الدفاعي.

فيما غلب الأداء المزاجي على فريق الجزيرة، مما أدى لإهدار النقاط في بعض المباريات رغم أنه كان متقدماً بالأهداف، ولكنه لم يحسن المحافظة على تقدمه، والوصل خسر نقاطاً لافتقاده المهاجم الصريح وصانع ألعاب جيد، كما أن الفريق عانى من ضعف دكة الاحتياط.

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