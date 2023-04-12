102 دراج في «رمضانية الطريق والمضمار»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم اتحاد الدراجات بطولة رمضان للمضمار والطريق للناشئين والأشبال في مضمار زايد بالشارقة مقر اتحاد الدراجات، وشهدت الفعالية مشاركة 25 دراجاً في بطولة المضمار و77 دراجاً في بطولة الطريق التي أقيمت في الحمرية.

شهد السباقات رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وعدد كبير من مدربي الأندية، وبحضور عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، وبدر ثاني مدرب المنتخب.

وأكد منصور بوعصيبة سعادته باهتمام الأندية ومشاركاتها، بهدف تهيئة الدراجين على بطولات المضمار وتكوين المنتخبات الوطنية للمواسم المقبلة، وأكد أنه برز في البطولة عدد كبير من الدراجين المتميزين ومنهم دراج نادي الحمرية محمد عبيد العليلي، الذي سيطر على فئات البطولة المطاردة الفردية وسباق الكيلو والإقصاء.

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