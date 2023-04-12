«لمة رمضان» تجمع «أسرة البطائح» على الإفطار

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أقام نادي البطائح مأدبة إفطار لأسرة الفريق الأول في النادي وسط أجواء رمضانية مميزة، بحضور حمد سالم علي حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد سعيد عبيد الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، والجهازين الفني والإداري. وشارك في «لمة» الشهر الفضيل اللاعبون بما فيهم المحترفون الأجانب والمقيمون، والذين أشادوا بالأجواء الرمضانية التي جمعتهم على مائدة واحدة.

من جانب آخر، يواصل فريق البطائح بقيادة المغربي سعيد شخيت، تحضيراته قبل المباراة الحاسمة من أجل البقاء في دوري المحترفين أمام ضيفه دبا الفجيرة الثلاثاء المقبل. ويحتل البطائح المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مطارده دبا، علماً أن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام الوحدة غداً الخميس، ويستعيد البطائح خدمات عدد من اللاعبين الذين غابوا في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي بسبب الإيقاف أو الإصابة، أبرزهم الثنائي سعيد سويدان وعيسى أحمد.

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