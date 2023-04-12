ملعب محمد بن زايد الأقرب لاحتضان السوبر المصري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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علمت «البيان» أن ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة يعد الأقرب لاحتضان مباراة كأس السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك 5 مايو المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويلتقي الأهلي والزمالك مجدداً في الإمارات في كأس السوبر لموسم 2022-2021 بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه على حساب بيراميدز 1-2.

وأكد مصدر أنه بنسبة كبيرة ستقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد، حيث كان هناك ملعبان مرشحان لاستضافة المباراة وبناءً على طرفي اللقاء وهما استاد آل نهيان بنادي الوحدة في حال إذا كان طرفا المواجهة الزمالك وبيراميدز، واستاد محمد بن زايد في حال كانت بين الأهلي والزمالك.

وتأتي استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة السوبر مرتين على التوالي، إذ اقيمت النسخة الماضية في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 0-2.

وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في استاد هزاع بن زايد عام 2015 وفاز الأهلي 2-3، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني فبراير 2017 وفاز الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، وعاد استاد هزاع بن زايد ليستضيف السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو، وفي عام 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية، وفي 2022 لعبت المباراة للمرة الثالثة على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز الأهلي 0-2.

يذكر أن الأهلي يمتلك الرقم القياسي لكأس السوبر المصري بحصوله على اللقب 12 مرة، ثم الزمالك بـ 4 ألقاب، ومرة وحيدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

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