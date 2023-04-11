عجمان يُبدد أحلام الوصل في درع دوري المحترفين

المصدر: دبي - علي شدهان

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بدد فريق عجمان الأول لكرة القدم، أحلام نظيره الوصل في المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في أعقاب فوزه المستحق بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 22 من البطولة، وتراجع الفهود إلى المركز السادس في لائحة الترتيب العام برصيد 40 نقطة، وبفارق يتسع من جولة إلى أخرى، حتى وصل إلى 9 نقاط كاملة مع المتصدر شباب الأهلي.

وما يجعل تبديد أحلام الوصل في معانقة درع دوري المحترفين، أمراً واقعاً لم يكن لعجمان سوى أن يحوله إلى حقيقة شاخصة أمام أنظار عموم الوصلاوية، هو أن الوصل بدأ مشوار التراجع في المستوى والنتائج ليس من مباراة عجمان فحسب، بل منذ 4 جولات لم يحصد خلالها سوى نقطتين، ما يتطلب وقفة جادة من قبل القائمين على شؤون الإمبراطور!

تجسيد عملي

وفي المقابل، لم يكن الفوز العريض لعجمان، إلا تجسيداً عملياً لحقيقة التألق الذي يعيشه البرتقالي في الدوري، وجدارته ليس في الفوز على منافس على الدرع فحسب، بل في تحقيقه محصلة رقمية تاريخية تمثلت في بلوغه النقطة 38 لأول مرة طوال مشواره في دوري المحترفين في الإمارات، وهي نتيجة تمثل انعكاساً واقعياً لحجم العمل المنجز في أروقة نادي عجمان، فنياً وإدارياً وجماهيرياً.

الصربي غوران، مدرب عجمان، لفت إلى أن فريقه خاض المباراة، ومنذ بدايتها بإصرار عال ورغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث من منافس كبير لا بد من أن يُحسب له حساباً، مشيراً إلى أن عجمان لعب بضغط عال، وانضباط دفاعي وشراسة في الهجوم، خصوصاً في الشوط الأول من المباراة، منوهاً إلى أن ذلك أثمر عن التقدم بثلاثة أهداف في وقت مثالي من زمن المباراة.

مباراة الشارقة

وهنأ غوران فريق عجمان على تحقيق الفوز الكبير على الوصل، وحصد النقاط الثلاث، مشدداً على أن عجمان يستحق حصد النقاط الثلاث للمباراة، مشيراً إلى أن التركيز الآن منصب على مباراة الشارقة في إياب بطولة الكأس، والسعي الجاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

أخطاء كثيرة

الأرجنتيني بيتزي، مدرب الوصل، اعترف بارتكاب فريقه أخطاء كثيرة خلال المباراة أمام عجمان، مشيراً إلى أن الوصل لم يكن بصورته المعهودة خصوصاً في الشوط الأول، منوهاً إلى أن فريقه لم ينجح في العودة للمباراة، مبدياً حزنه للخسارة الثقيلة، مشدداً على أن الوصل لم يعد منافساً على درع الدوري بعدما تراجع إلى المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، واتساع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى 9 نقاط، منوهاً إلى أنه من الصعب على أي فريق العودة بعد التأخر بثلاثة أهداف.

وشدد بيتزي، على أن أنظار الوصل حالياً باتت نحو مباراة العين 14 الجاري في إياب بطولة الكأس، وضرورة العمل بقوة من أجل تحقيق الفوز على المنافس، وضمان نيل بطاقة المرور إلى النهائي، معتبراً مباراة العين، الأهم للوصل في الموسم الجاري بعد تبدد أحلامه في الدوري.

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