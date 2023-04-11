70 هدفا للأعلى قيمة سوقية بدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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مع اقتراب الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم من خط النهاية، بلغ عدد الأهداف التي سجلها أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في المسابقة 70 هدفا، بنسبة تبلغ 15.2 % من الأهداف الـ460، التي شهدتها البطولة على مدار 22 جولة حتى الآن.

وتبلغ القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين العشرة 68.5 مليون يورو، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين.

ويتصدر ماتيوس بيريرا مهاجم الوحدة قائمة أعلى 10 لاعبين في المسابقة من حيث القيمة السوقية، وتبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

ومنذ انتقاله للفريق، شارك بيريرا في 7 مباريات وسجل هدفا واحدا وصنع 4 أهداف ويليه في قائمة الأعلى قيمة سوقية ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط الشارقة (8 ملايين يورو)، وخاض 18 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم، ثم يأتي ثالثا في القائمة جاسون دنيايرر مدافع شباب الأهلي (8 ملايين يورو) أيضا، وخاض 7 مباريات.

ويحتل باكو الكاسير مهاجم الشارقة المركز الرابع بنفس القيمة السوقية، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 8 أهداف، ويليه آلان ماركوس مهاجم الوحدة (8 ملايين يورو) أيضا، وخاض 7 مباريات لكنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف في الدوري.

وبقيمة سوقية 6 ملايين يورو، يأتي سادسا جواو بيدور مهاجم الوحدة، وخاض 20 مباراة؛ سجل خلالها 12 هدفا، وصنع هدفا واحدا.

وبرغم وجوده سابعا في قائمة الأعلى قيمة سوقية (5.5 مليون يورو)، يتصدر لابا كودجو مهاجم العين قائمة هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا، كما صنع 10 أهداف.

ويأتي ثامنا الكسندر سيسالدو لاعب خط وسط اتحاد كلباء بقيمة سوقية 5 ملايين يورو، وخاض 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع مثلهم، ويحل تاسعا كايو لوكاس مهاجم الشارقة بنفس القيمة، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أهداف، ويتصدر سفيان رحيمي لاعب العين والذي يأتي عاشرا في قائمة الأعلى قيمة سوقية (5 ملايين يورو)، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 هدفا، كما سجل 10 أهداف مع فريقه حتى الآن.

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