نهائي كأس منصور بن زايد الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، عندما يلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية مع منافسه فريق مكتب الأمين العام، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

ويتطلع فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى المحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي. ومن المقرر أن يشرف على إدارة المباراة النهائية للبطولة، طاقم حكام دولي مكون من عادل النقبي والمونديالي حسن المهري.

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