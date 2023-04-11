«عمومية» اتحاد الكرة في يونيو

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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علمت «البيان» أن اتحاد الكرة سيعقد جمعيته العمومية العادية في يونيو المقبل بدبي، وستكون بحضور جميع الأندية الأعضاء في الاتحاد للمرة الأولى بعد انتهاء جائحة «كورونا»، حيث كانت الجمعيات العمومية التي عقدت في السنوات الأخيرة تتم عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بسبب الجائحة. وسيتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، رئاسة الجمعية العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

وسيتم خلالها اعتماد تقرير النشاط الرياضي عن الموسم الحالي، في مختلف المسابقات مثل الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والنشاط التحكيمي، واعتماد تعديلات اللوائح القانونية والتي سوف تشهد تغيرات عديدة سواء في النظام الأساسي أو لوائح اللجان القانونية ومختلف اللجان، حيث سيتم رفع تقرير بالتعديلات بعد الانتهاء من ورشة العمل القانونية، التي سيعقدها اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية بعد عيد الفطر المبارك، والعديد من الموضوعات المهمة والتي تقوم الأمانة العامة حالياً بإعدادها قبل إخطار الأندية أعضاء العمومية بها رسمياً قبل الانعقاد بـ21 يوماً وفق اللوائح.

كما سيتم خلال الجمعية العمومية العادية عرض ميزانية اتحاد الكرة ومناقشتها للاعتماد من الأعضاء، وتعد الميزانية طموحة، وتواكب تطلعات المستقبل، وتقدر الموازنة الجديدة بما يقارب 100 مليون درهم، على الرغم من أن الاتحاد يصرف 57 مليون درهم كدعم سنوي من هيئة الرياضة. ولكن هناك دخلاً إضافياً من عوائد الاتحاد التسويقية والرسوم التي يفرضها على الأندية من جراء الاستفادة من الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الكروية.

وستواصل الجمعية العمومية طمأنة الأندية الأعضاء على برنامج إعداد الأبيض لنهائيات كأس آسيا النسخة الثامنة عشرة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، حيث يحرص اتحاد الكرة على توفير كل الإمكانات، من أجل ظهور المنتخب بصورة مميزة للمنافسة على اللقب.

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