4 وديات لـ «أبيض الشاطئية»

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض أربع مباريات دولية ودية بمعسكره الداخلي الحالي في اتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي أبيض الشاطئية مع منتخب بيلاروسيا يومي 12 و15 أبريل الجاري، بينما يواجه منتخب روسيا يومي 14 و16 منه، وتقام المباريات على الملعب الرملي بمقر الاتحاد بدبي في تمام الساعة 10 مساءً.

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