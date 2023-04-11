النقطة 72 تضمن لـ «الإعصار» اللعب مع الكبار

المصدر: متابعة - محمد فضل

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اقترب فريق حتا «الإعصار» كثيراً من تحقيق حلم العودة إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد أن تمكن رجال المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني للفريق، من توسعة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الإمارات صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط، مع تبقي 5 جولات فقط على ختام المسابقة الذي تقرر له 21 مايو المقبل.

وخدم الإعصار نفسه أولاً بعد تحقيق الفوز على جاره مصفوت بنتيجة 1/‏‏3 ليصل برصيده إلى 65 نقطة، ويحلق بعيداً في صدارة المسابقة بفارق 9 نقاط عن الصقور«56 نقطة» و8 نقاط عن دبا الحصن الوصيف «57 نقطة»، مع تبقي 5 مباريات ولو تمكن من الحصول على 7 نقاط على أقل تقدير من 18 نقطة متاحة على أرضية الملعب ليصبح 72 نقطة فستكون حينها البطاقة الأولى بحوزته، خصوصاً أن أعلى رصيد يمكن أن يحصل عليه الإمارات «الثالث» من مبارياته المتبقية هو 71 حال تحقيقه نتيجة الفوز في المباريات الخمس المتبقية والتي تجمعه بمصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هيسبانيا، فيما يلاقي حتا كلاً من الذيد، العربي، الرمس، هيسبانيا، سيتي.

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