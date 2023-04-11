الوحدة ضرب البرج اللبناني في وقت قاتل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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رغم أن البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط الوحدة، وضع بصمته مع العنابي منذ أول لقاء خاضه عقب انضمامه للفريق الموسم الحالي، إلا أن مباراة الوحدة والبرج اللبناني في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية شهدت البصمة التهديفية الأولى للاعب خط الوسط المخضرم.

ومنذ المباراة الأولى له مع الوحدة أمام البطائح في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، خطف آلان قلوب الوحداوية، ونجح في أن يكون «مسمار» وسط العنابي، والقطعة الناقصة في مركز الارتكاز بوجود لاعب عالمي ودولي سابق بحجم آلان القادم من إيفرتون الإنجليزي.

وانضم آلان بالهدف الذي جاء في الوقت الضائع في شباك البرج اللبناني إلى كتيبة لاعبي الوحدة الذين سجلوا في الموسم الحالي ليرتفع العدد إلى 16 لاعباً سجلوا للفريق في كل المباريات، وهو أكبر عدد من اللاعبين يسجل لفريق خلال الموسم.

وشارك آلان مع الوحدة في 22 مباراة، منها 17 في الدوري بعدما انضم للفريق عقب الجولة الثالثة، وغاب في مباراة وحيدة فقط بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بإجمالي دقائق 1474 دقيقة، و4 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراتين في كأس رئيس الدولة.

ووفقاً لإحصائيات اللاعب من رابطة المحترفين فقد افتك الكرة بنجاح من المنافسين 50 مرة، و29 مراوغة بنسبة نجاح 48%، و11 تمريرة مؤثرة، و820 تمريرات صحيحة، وقام بـ 153 تغطية ناجحة على مدار مباريات الدوري، و142 التحاماً ناجحاً.

الجدير بالذكر أن الوحدة ضم آلان قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أقوى صفقات الموسم وشغلت الوسط الرياضي، لمدة موسمين، حيث يتبقى في عقد اللاعب مع الوحدة موسماً.

من جهة أخرى، يواصل الفريق الأول تدريباته استعداداً لمواجهة دبا الفجيرة، بعد غد الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين نظراً لمشاركته في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ونجح الوحدة في التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه عقب الانتصار على البرج اللبناني ذهاباً وإياباً 3 - 0 و1 - 0، ليصعد لمواجهة المتأهل من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، وإن كانت مواجهة الوحدة للجيش الملكي هي الأقرب باعتبار الفريق المغربي يملك حظوظاً أكبر في التأهل بعد فوزه في الذهاب برباعية مقابل هدف.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة الهولندي أرنو بويتنويغ تماثل عدد من اللاعبين الذين غابوا الفترة الماضية للشفاء من الإصابة والمرض، حيث غاب ماتيوس بيريرا بسبب وعكة صحية، وطحنون الزعابي لشعوره بآلام عضلية، فيما ينتظر اكتمال جاهزية سيباستيان تيغالي وفارس جمعة ومحمد علي.

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