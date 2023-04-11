«مصر الحضارة» بطل «رمضانية الجاليات» لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، مدير مركز شرطة المرقبات، ختام بطولة الجاليات لكرة القدم الرمضانية، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين، بمشاركة 10 فرق رياضية، وذلك في حديقة أبوهيل. وكرم اللواء علي غانم، يرافقه العقيد خليفة علي راشد، الفريق الفائز بلقب البطولة، وهو فريق مصر الحضارة، وقلده الميدالية الذهبية.

كما كرم ممثل فريق الوحدة العربية أحمد حسين، بجائزة الروح الإيجابية إلى جانب تكريم حكم البطولة، وأفضل لاعب وأفضل حارس، وهداف البطولة، وأفضل مدرب، وأفضل إداري، ومعلق البطولة، كما تم تكريم الشركاء والجهات الداعمة.

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