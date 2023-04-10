الجرمن: الكأس أهم من الدوري لعجمان

المصدر: دبي - علي شدهان

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رغم فرحته الغامرة بفوز فريق ناديه الأول لكرة القدم على ضيفه الوصل في الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، إلا أن خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة عجمان، تطرق في حديثه بعد المباراة إلى قضايا تبدو شائكة، خصوصا ما يتعلق منها بوجهة نظره بشأن قرارات التحكيم، قبل أن يزيد "الرتم" بقوله: مباراة إياب بطولة الكأس أمام الشارقة 14 الجاري، أهم عند عجمان من الدوري.

وأوضح الجرمن قائلا: فريق عجمان لم "يقصر" في مباراته أمام الوصل في الجولة 22 من الدوري، قدم مباراة مميزة وإيجابية، ونجح في كسر محصلته الرقمية في عدد النقاط من 37 إلى 38، ولأول مرة طوال تاريخ مشاركات عجمان في دوري المحترفين في الإمارات، ونأمل أن يُكمل الفريق مسيرته المميزة إلى النهاية السعيدة، وحصول فريق عجمان على النقاط الـ 38 الحالية في الدوري، هي محصلة عمل جماعي من كل أبناء عجمان طوال 12 عاما، ونتيجة عملية لخبرات متراكمة تصب كلها في خدمة كرة القدم في النادي.

الجولات الأربع

وأضاف الجرمن قائلا: الفوز على الوصل، يشكل دافع كبير لعجمان في مباراته الحاسمة أمام الشارقة في إياب بطولة الكأس، باعتبار تلك المباراة اهم لعجمان من الدوري بعد تأمين وضعه مع المحترفين باحتلاله مركز متقدم، مع العمل الجاد على تحسين المركز بالتقدم أكثر إلى أمام بعد خوض الجولات الأربع المتبقية من الدوري.

12 عاما

وتطرق الجرمن إلى مباراة الذهاب في بطولة الكأس أمام الشارقة بقوله: نتيجة مباراة الذهاب "سرقت" من عجمان نتيجة القرارات التحكيمية، ولن ننسى ما حدث لنا في تلك المباراة، نحن نعمل كإدارة مع الجهازين الفني والإداري، ولدينا خبرات تمتد لأكثر من 12 عاما، ونجتهد من اجل بناء فريق يليق بعجمان، لكن ما نتعرض له من قرارات تحكيمية، يجعلنا نتحفظ على تلك القرارات، نحن لا نريد أكثر من حقنا، لأننا نعتقد بأننا النادي الأكثر تعرضا للقرارات التحكيمية المؤثرة سلبا على مسيرة فريق نادي عجمان، وما حدث في ذهاب الكأس أمام الشارقة، أكبر دليل على ذلك.

خروج المغلوب

ودعا خليفة الجرمن، إلى إعادة النظر في لائحة إقامة مباريات الأدوار الحاسمة من بطولة الكأس، بالعودة إلى نظام خروج المغلوب، والملعب المحايد في جميع أدوار البطولة، مشددا على أن "حلاوة" مباريات الكأس تتجسد في جانب كبير منها، في اقامتها بنظام خروج المغلوب، والملعب المحايد وليس بنظام الذهاب والإياب.

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