علي مبخوت يسجل أرقامًا قياسية جديدة في انطلاقة المئوية الثالثة

المصدر: وام

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عزز علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، صدارته كهداف تاريخي لكرة القدم الإماراتية، مستهلا مئويته الثالثة بـ "هاتريك" جديد رفع به رصيده إلى 203 أهداف.

وقاد مبخوت (32 عاماً) فريقه الجزيرة إلى تحقيق فوز مهم على النصر بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبعدما كان قد رفع سجله التهديفي إلى 200 هدف في الجولة الماضية، عاد وعزز صدارته بثلاثية تهديفية جديدة في مباراته رقم 275 بالدوري.

وساهم مبخوت في تسجيل 27 هدفا للجزيرة، بإحرازه 22هدفاً وصناعة 5 أهداف لزملائه، ليقلص الفارق بينه وبين التوجولي لابا كودجا لاعب العين متصدر قائمة هدافي الدوري بـ 23 هدفاً إلى هدفا واحداً، وبلغ عدد الأهداف التي سجلها مبخوت على ملعب الجزيرة في الموسم الجاري، إلى 12 هدفاً مقابل 10 أهداف خارجه.

ويعد الهاتريك الأخير الذي سجله مبخوت في شباك النصر هو الخامس عشر في سجله وفق إحصائيات رابطة دوري المحترفين الإماراتية، والثاني له في الموسم الحالي بعد الهاتريك الذي كان سجله في مرمى فريق خورفكان في الدور الأول؛ كما رفع اللاعب سجله التهديفي، إلى الهدف رقم 21 الذي يحرزه في الدوري بعد الدقيقة 90.

ولا تزال الفرصة قائمة لمبخوت في المباريات المتبقية من الدوري في رفع غلته من الأهداف، علماً أن أفضل مواسمه التهديفية كان في موسم 2016 – 2017 والذي أحرز فيه 33 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها.

وبلغ زمن اللعب الفعلي لمبخوت حتى الآن مع الجزيرة في 21 مباراة بالدوري إلى 1890 دقيقة، علماً بأن أكبر معدل مشاركة له في الدوري كان موسم 2020 – 2021 والذي بلغ 2340 دقيقة في 26 مباراة، وسجل فيهم 25 هدفاً.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، فقد وصلت القيمة السوقية لمبخوت حاليا إلى 3 ملايين يورو.

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