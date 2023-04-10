حالة ماجد ناصر الصحية جيدة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ماجد ناصر، حارس مرمى فريق شباب الأهلي، أن حالته جيدة، وأن إصابته عبارة عن كدمة بسيطة تعرض لها خلال مباراة الفريق والبطائح، بالجولة 22 من الدوري.

ووجه ماجد ناصر رسالة إلى جماهير «فرسان دبي» طمأنهم فيها على استقرار حالته الصحية، وشكرهم على الدعم والمساندة، وأوضح أن الفحوصات كشفت عن تلقيه كدمة في البطن، وأنه لم يكن يستطيع التنفس جيداً في أول نصف ساعة بعد الإصابة، وأن حالته تحسنت تدريجياً بعد نقله إلى مستشفى راشد بدبي لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

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