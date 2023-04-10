إصابة الحوسني ليست خطيرة

المصدر: عجمان- علي شدهان، تصوير- سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اثبتت الفحوصات الطبية الأولية، عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها علي الحوسني، حارس مرمى فريق عجمان الأول لكرة القدم في الدقيقة 56 من زمن مباراة فريقه أمام ضيفه الوصل الأحد ضمن الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات.

وتعرض الحوسني للإصابة في الرقبة أثناء محاولته منع دخول كرة الأرجنتيني شانكالاي إلى شباك عجمان، ما أدى إلى توقف المباراة، ونقله إلى مستشفى خليفة في عجمان للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح الدكتور طارق صادق طبيب نادي عجمان ان الوضع مطمئن للحوسني مبدئياً وان الإصابة عبارة عن كدمة بين مؤخرة الرأس والفقرات العنقية، ولمزيد من الاطمئنان سوف يتم إجراء تشخيص طبي دقيق وفي انتظار التقرير للصور المقطعية لهذا التشخيص.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز