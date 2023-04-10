شباب الأهلي على بعد 4 خطوات من درع الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اقترب شباب الأهلي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2015 - 2016، مع بقاء 4 جولات فقط على نهاية الدوري، أمام النصر وبني ياس خارج ملعبه، في الجولتين 23 و25، وضيفه الوصل وعجمان في الجولتين 24 و26، مع العلم بأن شباب الأهلي حقق الفوز في الدور الأول على النصر 3 - 0، والوصل 2 - 1، وعجمان 3 - 1، وخسر من بني ياس 1 - 2. وتغلب «فرسان دبي» على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف دون مقابل، باستاد راشد، ضمن الجولة 22، ليصل الفريق إلى النقطة 49، ويعزز صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري، بينما لا يزال البطائح قريباً من منطقة الخطر، بوجوده في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

ولم يجد «فرسان دبي» صعوبة في الفوز على البطائح، بعدما سبق وحسم لقاء الدور الأول بالجولة التاسعة بنتيجة ثقيلة بسداسية نظيفة، وهي الأكبر في مسيرة شباب الأهلي هذا الموسم، وليودع في شباك البطائح 19.56 % من جملة أهدافه في المسابقة.

سر التفوق

رغم الفوز الكبير على البطائح، والاقتراب خطوة من التتويج بدرع الدوري، يرى البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن الكرة لا تزال في الملعب، مع استمرار المنافسة على الدرع مع أكثر من نادٍ، وأكد أن سر التفوق على البطائح، يكمن في الدخول إلى اللقاء بشكل جاد، وباحترام للمنافس، وقال: لعبنا بطريقة هجومية واضحة منذ البداية، ولاحت لنا العديد من فرص التسجيل في الشوط الأول، وتألق زايد الحمادي حارس مرمى البطائح، في التصدي لها بنجاح.

وأضاف: الفوز على البطائح خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود، ولكن الطريق لم ينتهِ، لأن هناك 4 أو 5 فرق تتنافس على درع الدوري، لذا، نحن مطالبون بالتعامل بنفس الجدية في كل المباريات، إذ تنتظرنا مباراة قوية أمام الوصل، وهو منافس مباشر وقوي على درع الدوري، ومواجهات صعبة أخرى أمام النصر، الذي تطور أداؤه ونتائجه في الفترة الأخيرة، وبني ياس وعجمان، واللذين يملكان طموحاً خاصاً في مسابقة الدوري.

طموح البقاء

في المقابل، قال المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح: افتقدنا 11 لاعباً خلال تحضيراتنا في الأسبوع الماضي للقاء شباب الأهلي، بسبب ظروف الإصابة والإيقاف، وقمنا بالدفع بعدد من لاعبي فريق الرديف، لتعويض تلك الغيابات، لأننا بصراحة نفكر في مباراتنا المقبلة أمام دبا الفجيرة يوم 18 أبريل الجاري، في الجولة 23 من الدوري، وهي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا، لأنها ستحدد بنسبة كبيرة بقاءنا في دوري المحترفين.

وأضاف: بالنسبة لمواجهتنا مع شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري، فالجميع يعرف الفوارق الواضحة بين الفريقين، ومع هذا حاولنا الخروج بنقطة من المباراة، وأعتقد أن هناك شكاً حول مدى صحة ركلة الجزاء الأولى المحتسبة لشباب الأهلي، والتي ساعدت على تغيير مسار ونتيجة المباراة، إلى جانب الغيابات العديدة عن فريقنا، وبكل الأحوال، نحن جاهزون لدبا الفجيرة، ونتمنى ألا تتكرر علينا نفس الظروف التي تعرضنا لها في الأسبوع الماضي، وهدفنا بكل تأكيد، الفوز في الجولة المقبلة، وإسعاد جمهورنا بالبقاء في دوري المحترفين.

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