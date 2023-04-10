إسماعيل مطر: بالأرقام مستواي أفضل في آخر 3 مواسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة، والمنتخب الوطني السابق، أن الأرقام والإحصاءات خاصة في السنوات الأخيرة، تثبت أنه قادر على البقاء في الملاعب لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه سعى دائماً لأن يكون قدوة وممثلاً عن اللاعب الإماراتي والخليجي بشكل عام، وأنه قادر على الاستمرار في الملاعب حتى هذه السن.

واحتفل إسماعيل مطر بعيد ميلاده الـ 40، يوم الجمعة الماضي، ويخوض نجم وقائد الوحدة موسمه الـ 23 على التوالي مع العنابي، وهو أحد أكثر اللاعبين بقاء في الملاعب الإماراتية، وأحد أساطير الكرة الإماراتية على مدار تاريخها.

وقال مطر في تصريحاته عقب فوز الوحدة على البرج اللبناني في إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان: أحمد الله على كل ما تحقق، وأعتقد أنني أثبت بأرقامي أني أقدم أفضل مستويات في الفترة الحالية، ربما في المواسم الثلاثة الأخيرة، أرقامي أفضل بكثير عن سابقتها، ونسبة مشاركتي في آخر 3 مواسم أفضل خلال الـ 15 سنة الأخيرة، وأنها تثبت أني قادر على البقاء لفترات طويلة في ملاعب الكرة. وأضاف: العقلية تتغير بين اللاعب الشاب واللاعب صاحب الخبرة، وكنت أسعى أن أكون ممثلاً جيداً لثقافة اللاعب الإمارات والخليجي، وأنه قادر على الاستمرار في ملاعب الكرة حتى مثل هذه السن.

سعادة

وأعرب مطر عن سعادته بفوز الوحدة على البرج اللبناني، وتأهله إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأكد مطر أن الفوز الذي حققه الفريق في لقاء الإياب بهدف، حتى وإن جاء متأخراً، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، إلا أنه مهم للغاية للاعبين، لأنه يعزز من ثقافة الفوز لدى الفريق، موضحاً: واجهنا صعوبة في مباراة الإياب عن المباراة الأولى، لأن المنافس يلعب بتكتل دفاعي أكبر، ولكن المهم أننا حققنا الفوز، ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، خاصة أننا نؤمن بحظوظنا في المنافسة بقوة.

وأشار إلى أن الوحدة سيواجه منافساً أكثر صعوبة في الدور المقبل، لافتاً إلى أن الفريق نجح في الوقت ذاته إلى اكتشاف عناصر جديدة، ولاعبين سيشكلون إضافة مهمة للعنابي في المباريات المقبلة.

فوز مقنع

من جهته، قال الهولندي أرنو بويتنويغ مدرب الوحدة، إن الفريق حقق فوزاً مقنعاً بالنسبة لي، حتى وإن تأخر للثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ولا يجب نسيان أننا لعبنا مباراة الذهاب قبل 3 أيام، وهي المباراة الثالثة في غضون 10 أيام.

وأضاف: سنحت لنا فرص عدة للتسجيل على مدار شوطي اللقاء، ولكن لم يحالفنا التوفيق، والمنافس لعب بشكل أفضل عن مباراة الذهاب.

وكشف أرنو أن غياب ماتيوس بيريرا، جاء بسبب تعرضه لوعكة صحية قبل المباراة، بينما غاب طحنون الزعابي، لشعوره بآلام عضلية في التدريبات الأخيرة، فيما بدأ سيباستيان تيغالي وفارس جمعة المرحلة الأخيرة من التأهيل، قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية، تمهيداً لعودتهما للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وعما إذا كان يفضل مواجهة الجيش الملكي المغربي، أو الاتحاد الليبي في الدور المقبل، أوضح بويتنويغ أن البطولة تضم فرقاً قوية للغاية، ولا يهم من سنقابل، والأهم أن نظهر بشكل جيد، ونتمكن من تحقيق أهدافنا.

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