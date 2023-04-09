عجمان يسحق الوصل بالأربعة

المصدر: عجمان-علي شدهان تصوير سالم خميس

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ألحق فريق عجمان الأول لكرة القدم، هزيمة ساحقة بضيفه الوصل بأربعة أهداف لهدفين الأحد ضمن الجولة 22 لدوري ادنوك للمحترفين في الإمارات.

سجل رباعية عجمان، نجمه المغربي وليد ازارو "ق10 و20"، والتونسي محمد بالعربي "25"، والبحريني علي مدن "51 من ركلة جزاء"، فيما سجل للوصل، محترفه الأرجنتيني شانكالاي "56"، والدولي فابيو ليما "85".

ورفع عجمان رصيده إلى النقطة 38، وهو رصيد تاريخي كونه الأعلى طوال مشاركات عجمان في دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 40.

ويدين عجمان بفوزه المستحق لتألق "ثالوثه" الخطير، المؤلف من ازارو وبالعربي ومدن، والذي شكل خطورة شبه دائمة على مرمى الوصل في غالبية دقائق المباراة.

وفي المقابل، ظهر الوصل بصورة فنية بائسة جدا في كل خطوط لعبه، حيث توالى ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي كلفت الوصل تجرع مرارة هزيمة سيكون لها آثار سلبية في ما تبقى من مشوار الوصل في الموسم الجاري.

وشهدت المباراة توقفا امتد لأكثر من 6 دقائق نتيجة إصابة علي الحوسني حارس مرمى عجمان، إثر ارتطامه بعمود مرماه بعد محاولته منع كرة شانكالاي محترف الوصل، من معانقة شباكه، ليتم نقل الحوسني بالنقالة، ويحل بديله يوسف أحمد.

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