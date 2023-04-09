الشارقة يقفز للمركز الثالث ويعمق جراح الظفرة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

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عمق الشارقة جراح الظفرة وزاد من تعقيد موقفه بعد الفوز عليه بهدف دون رد ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، وقفز الشارقة للمركز الثالث "مؤقتاً" برصيد 42 نقطة وبقي الظفرة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وجاء هدف الفوز في الشوط الثاني بعد أن غابت النجاعة الهجومية في الشوط الأول الذي قدم فيه الفريقان أداء هادئ حيث ندرت فيه الهجمات الحقيقية بإستثناء فرصة للشارقة من تسديدة عثمان كمارا ارتدت من القائم وانحصر معظم اللعب في التحضير والمناورات حتى أعلن الحكم يحيى الملا عن نهاية الشوط بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء كثيراً خاصة من جانب الشارقة في الناحية الهجومية وتحمل حارس الظفرة عبد الله حسن العبء الأكبر في حماية مرماه من عدة فرص أهمها من عثمان كمارا كما ضاعت فرص أخرى للشارقة من رأسية البديل سالم صالح التي مرت جوار المرمى وتسديدة القائد شاهين عبد الرحمن التي ارتدت من القائم، واستمر الضغط الشرقاوي حتى نجح البديل سالم صالح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 75 من لعبة رأسية مستغلاً لعبة ثابتة نفذها بيانيتش، وقام الظفرة بعدة محاولات هجومية كان أهمها في الدقيقة الأخيرة نجح الحارس عادل الحوسني في التصدي لها لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدف سالم صالح.

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