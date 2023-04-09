العين يتغلب على مضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة

المصدر: العين-طلحة عبدالله تصوير زيشان أحمد

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تغلب العين على مضيفه خورفكان 3-0 ، لحساب الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، و جاءت جميع الأهداف البنفسجية في الشوط الثاني أحرزها كل من أريك، في الدقيقة 53 ولابا كودجو، في الدقيقة 63 ويارمولينكو، في الدقيقة 66، وبذلك رفع العين رصيده إلى ( 44 نقطة) في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد خورفكان عند ( 21 نقطة) المركز الحادي عشر.

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكلا منهما يطمح في حصد النقاط الثلاث لخدمة أهدافه في المنافسة فخورفكان، صاحب الأرض والجمهور كان يسعى للتقدم خطوة أخرى في سلم الترتيب لتأمين موقفه، بينما كان العين يبحث عن النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

هدوء

جاءت البداية هادئة إلى حد ما خلال الدقائق العشر الأولى وتبادل الفريقان بعض المحاولات الهجومية والتي لم تصنع خطورة تذكر على المرميين، مع أفضلية نسبية لخورفكان، الذي بدا أكثر رغبة في الوصول لمرمى ضيفه عبر محاولات عدة أفسدها الدفاع العيناوي كانت أخطرها تسديدة لدودو، اصطدمت في المدافع رافائيل، وتحولت لركلة زاوية لم يستفد منها خورفكان، وفي الدقائق الأخيرة من هذا الشوط نشط العين وتعددت محاولاته الهجومية ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أفضلية وأهداف عيناوية

جاء العين بصورة مختلفة في الشوط الثاني إذ بدا أفضل حالا خصوصا في الناحية الهجومية وضاعت له أول فرصة خطيرة بعد ثلاث دقائق من بداية هذا الشوط عندما طار حارس مرمى خورفكان وابعد تسديدة قوية لخالد البلوشي، واستمر الضغط الهجومي للفريق البنفسجي لتثمر جهوده عن الهدف الأول بتسديدة قوية للمدافع أريك، وعززه المهاجم التوغولى بالهدف الثاني بعد جملة تكتيكية رائعة، وبعدها بدقيقتين فقط أضاف يارمولينكو، الهدف الثالث.

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