ختام مميز لـ «رمضانية حكومة عجمان للرماية»

المصدر: عجمان - البيان

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أسدل الستار على منافسات بطولة الرماية بالدورة الرياضية لحكومة عجمان،المقامة في نادي مصفوت للرماية وجاء الختام مميزا، واسفرت نتائج مسابقة إسقاط الأطباق مسدس رجالعن تتويج سعيد محمد الخاطري وحسن نعمان البلوشي من فريق السوان بالمركز الأول وجائزة قدرها 20 ألف درهم، نظمت البطولة دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وحصل محمد أحمد ومحمد موسى من فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على المركز الثاني وجائزة 10 آلاف درهم، وفاز عمر الهرمودي وحسن الجلاف من فريق دبي بالمركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، بينما نال أحمد علي البلوشي وعبدالله الجلاف من فريق زلزال المركز الرابع وجائزة 2000 درهم.

وفاز أحمد بن غنيم بالمركز الأول في مسابقة بندقية الشوزن فردي رجال ونال جائزة قدرها 8 آلاف درهم، وجاء محمد عبيد الكعبي ثانياً ونال جائزة قدرها 6 آلاف درهم، وحقق حمد سالم الكعبي المركز الثالث و نال 4 آلاف درهم، فيما حصل سعيد محمد القايدي على المركز الرابع وجائزة 2000 درهم.

وتوجت مريم أحمد اليماحي، وشيخة علي محمد المرزوقي من فريق مصفوت بالمركز الأول في مسابقة بندقية السكتون صحون فرق نساء وجائزة 10 آلاف درهم، وفازت آمنة سلطان الدرمكي، وعزاء سعيد الدرعي من فريق ند الشبا بالمركز الثاني وجائزة 8 آلاف درهم، وحصلت فاخرة عبد الله الدرعي، وصبحاء خميس الدرعي من فريق جميرا على المركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، فيما نالت حمدة أحمد لشكري، وأسماء أحمد الكمدي من فريق جبل علي المركز الرابع وجائزة مالية ألفين درهم.

حضر المنافسات عبد الله حمدان بن دلموج رئيس مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعادل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وناصر بن ضحى مدير بطولة الرماية.

ختام

وتختتم غدا الاثنين الدورة حيث يلتقي فريق دائرة البلدية والتخطيط بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني في المباراة النهائية لمنافسات بطولة كرة القدم

ويسعى فريق دائرة البلدية والتخطيط للحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسختين الماضيتين عامي 2019، و2022 بينما يطمح فريق الإدارة العامة للدفاع المدني لتدوين اسمه كثاني فريق يفوز بكأس البطولة.

جاهزية

وأكد عبد العزيز عبد الله مدير البطولة جاهزية اللجنة العليا المنظمة لختام الدورة وقال: إن اللجنة المنظمة أعدت حفلاً مميزاً يشتمل على العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، ويتضمن ألعاب نارية وعروض ليزر، وسحوبات على جوائز وهدايا قيمة للجمهور، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مدرجات إضافية للجمهور وأماكن خاصة للعائلات والسيدات.

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