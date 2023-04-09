4 مواجهات مثيرة في نهائي رمضانية «دبا تجمعنا»

المصدر: دبا – محمد فضل

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تُختتم «الاثنين»، البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا»، التي نظمها نادي دبا الفجيرة، وانطلقت يوم 25 مارس الماضي، بمشاركة 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً، وتأهل فريقا الهلال والسيف إلى نهائي بطولة الأشبال مواليد 2009-2010، كما تأهل فريقا نجوم المشاهير وضدنا إلى نهائي بطولة البراعم مواليد 2011-2012 -2013.

وتُقام مباراة نهائي البطولة الرمضانية لفئة الأشبال بين فريقي الهلال والسيف، بينما يواجه فريق نجوم المشاهير فريق ضدنا، لتحديد هوية بطل مسابقة البراعم، ويعقب مباراتي النهائي، حفل تتويج الأبطال، وتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين.

وأكد عبد الله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية للأشبال والبراعم، أن البطولة حققت العديد من الأهداف، وطبقت شعار «دبا تجمعنا» على أرض الواقع في ليالي رمضانية رياضية واجتماعية رائعة، شهدت تفاعلاً لافتاً من عائلات اللاعبين والجماهير.

وأضاف الظنحاني: «لا بد من تقديم شكر خاص للعائلات والجماهير التي حضرت وشجعت فرقها بروح رياضية عالية، وتفاعلت مع شعار «دبا تجمعنا»، بالعديد من المبادرات الإيجابية، تعزيزاً للروابط الاجتماعية».

وشدد الظنحاني أن الجميع خرج رابحاً من بطولة دبا تجمعنا، ولا خاسر على الإطلاق، مشيراً إلى أن جميع الفرق لعبت بقوة، وأظهرت إمكانات فنية رائعة، ما مثل فرصة لكشافي النادي لاستكشاف المواهب.

وفي أروقة التحضيرات لنهائي البطولة، رفعت فرق نهائي بطولتي الأشبال والبراعم، وتيرة تحضيراتها وجاهزيتها من أجل الظفر باللقب.

وأكد أحمد الخديم مدير فريق الهلال، جاهزية فريقه لمواجهة فريق السيف في نهائي بطولة الأشبال، وقال: «بذل اللاعبون جهوداً كبيرة، ويستحقون التتويج باللقب، وأشكر نادي دبا تنظيم البطولة، وإتاحة الفرصة لأبنائنا بممارسة النشاط الرياضي في ليالي رمضان».

من جانبه، أعرب سيف أحمد الظنحاني مدير فريق السيف، عن شكرهم وتقديرهم لنادي دبا على تنظيم البطولة، وأضاف: «تحضيراتنا للنهائي وهدفنا لقب بطولة الأشبال».

وحول جاهزية طرفي نهائي بطولة البراعم، شدد جمعة زعفران مدير فريق نجوم المشاهير، على أهمية بذل أقصى الجهود للفوز بلقب بطولة البراعم، مقدماً شكره لإدارة نادي دبا.

كما جزم فهد الظنحاني مدير فريق ضدنا، بأن الفريق الأفضل تركيزاً، سيحصل على لقب بطولة البراعم، مؤكداً جاهزيتهم للمباراة.

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