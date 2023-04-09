الوحدة إلى الدور الثاني لكأس الملك سلمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل الوحدة، أمس، للدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتغلبه على البرج اللبناني 1 - 0، باستاد آل نهيان، في إياب الدور التمهيدي، وخطف البرازيلي آلان هدف الفوز بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وكان «العنابي» فاز ذهاباً بثلاثية.

وأهدر بيدرو فرصة التقدم من انفراد بالدقيقة 25، وانقذ حارس البرج مرماه من هدف محقق من تسديدة روبن بالدقيقة 29، وحرمت العارضة بيدرو من هز الشباك بالدقيقة 83.

وينتظر الوحدة بالدورالمقبل المتأهل من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، علماً بأن الجيش فاز «ذهاباً» 4 - 1، وينضم الفائزبالدور الثاني للمجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والمتأهل من الكويت ونواذيبو الموريتاني وشباب الأردن.

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