شباب الأهلي «تحت 21 سنة» بطل كأس الشباب

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد نادي شباب الأهلي، لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة، بعد فوزه على العربي 4 - 3، بركلات الجزاء الترجيحية، باستاد البطائح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 3 ـ 3.

وقام جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم شباب الأهلي، كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وفاز شباب الأهلي في دورالثمانية، على فريق الإمارات 4 ـ 1، «ذهاباً»وخسر بنتيجة 1 ـ 2، «إياباً» ولعب في نصف النهائي مع العروبة، وتعادل معه سلبياً «ذهاباً»، وفازشباب الأهلي 1 - 0 «إياباً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز