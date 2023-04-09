«الفرسان» يغرد بالنقطة 49 في القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غرّد شباب الأهلي بالنقطة 49 في قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على البطائح 3 - 0 باستاد راشد، في الجولة 22.

بينما توقف رصيد البطائح عند 18 نقطة. أحرز الثلاثية كارتابيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ويوري سيزار في الدقيقة 35، وأيغور جيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحاصر شباب الأهلي منافسه وسط ملعبه، وتألق زايد الحمادي حارس البطائح، وحوّل تسديدتين قويتين لشباب الأهلي إلى ركلتين ركنيتين، الأولى بقدم يحيى الغساني في الدقيقة 7، والثانية من ركلة حرة مباشرة سددها عزيز غاييف في الدقيقة 12.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو«VAR»، وسجل منها كارتابيا هدفاً في الدقيقة 16، وواصل زايد الحمادي تألقه، وحوّل كرة خطيرة من يحيى الغساني إلى ركلة ركنية في الدقيقة 19، وأضاف يوري سيزار الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 35، بعد انفراد بتمريرة من كارتابيا، ليضع الكرة في الشباك لحظة خروج زايد الحمادي من مرماه.

وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 60، بخروج حارس مرماه ماجد ناصر للإصابة، والدفع بالحارس البديل حسن حمزة، الذي تألق في إبعاد كرة خادعة كادت تسقط خلفه، من فهد سبيل في الدقيقة 68، واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لشباب الأهلي بعد العودة إلى «VAR»، سجل منها جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وطرد على إثرها لاعب البطائح ايستيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز