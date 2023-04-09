نقل ماجد ناصر إلى مستشفى راشد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نُقل ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، وإجراء المزيد من الفحوص، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 60 من عمر مباراة فريقه أمام البطائح مساء أمس، التي انتهت على ستاد راشد بدبي بفوز شباب الأهلي 3-0، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأصيب ماجد بعدما اصطدم في الدقيقة 60، مع لاعب البطائح، وخرج من المباراة، وشارك بدلاً منه حسن حمزة، وتم نقل ماجد على الفور إلى المستشفى، وينتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الكشف عن نوعية إصابة الحارس، ومدة غيابه عن الملاعب.

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