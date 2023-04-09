خورفكان والعين.. إيقاف النزيف

المصدر: العين - طلحة عبدالله - خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحلّ فريق العين ضيفاً على خورفكان في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مهمة لـ«الزعيم» الطامح إلى تقريب فارق النقاط بينه وبين المتصدر شباب الأهلي، ويمتلك العين 41 نقطة.

ويأمل الفريقان إيقاف نزيف النقاط بعد تعادل العين في الجولة الأخيرة مع شباب الأهلي، وخسارته نقطتين، فيما خسر خورفكان مباراته الماضية أمام دبا الفجيرة بهدف من دون رد.

ويأمل العين استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز آماله بالمنافسة في اللقب، بعد أن دخلت المسابقة مراحلها الحاسمة قبل أربع جولات فقط من الختام.

واختتم الفريق مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس وعمد فيها المدرب ريبروف لتصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي ووقف على مدى جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للقاء بعد أن أخضعهم لتمارين واختبارات متنوعة، ويدخل لقاء الليلة وهو مكتمل الصفوف وينتظر أن يلعب بخطة تغلب عليها النزعة الهجومية تطلعاً لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وضع

وفي المقابل، يبحث خورفكان عن تحسين وضعه ضمن جدول الترتيب ويملك الفريق 21 نقطة وخسر مباراته الماضية أمام دبا الفجيرة بهدف من دون رد ويسعى رجال المدرب عبدالعزيز العنبري إلى تعويض جماهيرهم عن النتائج السلبية الماضية ووضع حد لنزيف النقاط.

ويدفع مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري بالأسماء ذاتها التي أدت في الجولات الماضية بقيادة الحارس أحمد الحوسني وكان خورفكان قد خسر لقاء الذهاب أمام العين بنتيجة 2 - 1، ويطمح العنبري إلى رد قيمته أمام مدرب العين سيرجي ريبروف.

مهمة

أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أنه أوضح للاعبي فريقه أن نتائج المباريات التي سيخوضها الفريق خلال الشهر الجاري ستحدد ما إذا كان عليهم التركيز على بطولة الدوري أم الكأس.

وقال: مهمتنا أمام خورفكان لن تكون سهلة، وعلى اللاعبين أن يتمتعوا بالجدية اللازمة وأن نطوي صفحة مباراتنا السابقة ببطولة الكأس وبعد مباراة خورفكان في بطولة الدوري، سنعود للعب مباراة في بطولة كأس رئيس الدولة.

وعن الغيابات المتوقعة عن قائمة الفريق أمام خورفكان، أوضح المدرب الأوكراني أن الفريق يعاني بعض الإصابات الطفيفة وسيكون القرار في ما يخص التشكيلة التي سيدفع بها للمباراة بعد الحصة التدريبية الأخيرة.

وأضاف: دائماً أكرر أن جمهور العين هم الأفضل في الدولة، فهم دائماً ما يوجدون خلف الفريق وآمل أن نقدم نحن الجهاز الفني واللاعبين أفضل ما لدينا لنجعل الجماهير سعداء وأثق بقدرتنا على القيام بذلك.

تغيير

وقال عبدالعزيزالعنبري مدرب خورفكان: إن المواجهة ستكون أمام فرق قوي ومنافس في نيل بطولة الدوري وأتمنى أن يظهر فريقي بطريقة مغايرة عن المباريات الماضية.

وأضاف: لاعبو الفريق تعاهدوا على تغيير الصورة التي ظهروا بها في لقاء دبا الفجيرة في الجولة الماضية.

وحذر العنبري من خطورة العين الذي يلعب برتم سريع ويعتمد الضيوف على إجادة المرتدات، وأتمنى أن ينجح لاعبو خورفكان في إيقاف خطورة هجوم الفريق الزائر وأن يكونوا في كامل الجهوزية للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز