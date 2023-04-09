عجمان والوصل.. العودة للانتصارات

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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يشهد استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان في الساعة العاشرة من مساء اليوم، مباراة عجمان وضيفه الوصل، ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، بطموح العودة للانتصارات، إذ خسر الوصل في الجولة الماضية من الجزيرة، وتعادل عجمان مع البطائج، ويدخل صاحب الأرض المباراة وفي رصيده 35 نقطة.

وخرج بنقطة التعادل في الجولة الماضية أمام البطائح في مباراة، أهدر فيها عجمان ركلتي جزاء، فيما يملك الوصل 40 نقطة، ويتطلع إلى اقتناص النقاط الثلاث، ورفع رصيده إلى النقطة 43 من أجل إنعاش آماله في البقاء.

ضمن دائرة المتنافسين على درع الدوري، بعدما فرط في 7 نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة من البطولة بتعادلين وخسارة، ويأمل عجمان تحسين مركزه، ويلعب بكامل لاعبيه باستثناء قلب الدفاع ميرال، الذي يغيب بداعي الإيقاف، حيث لديه 3 إنذارات.

قال الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان إنه يواجه منافساً وقوياً،حرص على دراسته في الأيام الماضية، وقال: لدينا دافع في المباراة لتحقيق الفوز وهو أننا نلعب في ملعبنا ووسط جمهورنا، وعلينا التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، الوقت كان محدوداً بين مباراتي الكأس والدوري والمهم بالنسبة لنا الاستشفاء، وسنقوم بتغيير بعض التكتيك، والوقت جيد بين مواجهة الوصل ومباراة الشارقة المقبلة في إياب الكأس.

وأشار الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل إلى أنه يدرك أهمية وصعوبة المباراة، مشدداً على أن الوصل استعد بشكل جيد لخوض المباراة، وتقديم أفضل ما لديه، وحصد النقاط الثلاث، وتأكيد سعيه الحثيث نحو البقاء في دائرة الصراع على درع الدوري.

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