الشارقة والظفرة.. طموحات متباينة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - أبوظبي - أحمد عيسى

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يستقبل فريق الشارقة في العاشرة من مساء اليوم ضيفه الظفرة ضمن الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، وسط طموحات متباينة.

والمواجهة صعبة للضيف الظفراوي صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط أمام منافس يتمسك بالأمل في المنافسة على اللقب رغم فارق النقاط بينه وبين المتصدر.

ويدخل الشارقة المباراة برصيد 39 نقطة، وتعادل في الجولة الماضية مع الوحدة بدون أهداف، واستعد الفريق في فترة زمنية محدودة بعد مباراة مع عجمان في ذهاب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي كسبها 2-1.

وحرص المدير الفني للفريق كوزمين أولاريو على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية خلال فترة الاستشفاء بعد مباراة عجمان، ويركز كوزمين على الدفع بأكثر العناصر جاهزية لمباراة الظفرة، خاصة أن أمامه مباراة حاسمة الجمعة المقبل أمام عجمان لتحديد المتأهل لنهائي الكأس.

وعلى الرغم من التباين بين الشارقة والظفرة والاختلاف الكبير في نتائجهما وأرقامهما في جدول الدوري فإن المباراة تبدو صعبة، لكونها تمثل بصيص الأمل للظفرة في رحلة البقاء.

وشدد بدر الدين الإدريسي، مدرب الظفرة، على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، مؤكداً أن فريقه في موقف صعب بالبطولة، وأنه من المهم القتال لأجل الفوز في كل الظروف بعد النتائج السلبية في الجولات السابقة، مؤكداً أهمية التمسك بالأمل حتى الرمق الأخير.

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