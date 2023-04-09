حتا يسعى إلى «المحترفين» عن طريق مصفوت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يتطلع حتا متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 62 نقطة للاقتراب أكثر من حسم بطاقة الصعود الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين.

وذلك عندما يحل اليوم ضيفاً على جاره مصفوت صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة في قمة الأسبوع، وتأتي المباراة في ختام مواجهات الأسبوع 29 من دوري الأولى، ويسعى فريق المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر إلى إحباط أي مفاجآت قد يحدثها فريق مصفوت المتطور والذي يقدم موسماً جيداً أهله للتواجد ضمن الأربعة الكبار في المسابقة، ودائماً ما تتسم مباريات الجارين بالندية والقوة.

وذلك من واقع المستوى المتقارب، ويحتاج «الإعصار» إلى سبع نقاط فقط لحسم البطاقة الأولى، حيث يتعين على لاعبيه تحقيق الانتصار اليوم على مصفوت وكذلك خلال المواجهتين المقبلتين أمام الذيد والعربي ليضمن صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة، وهى مباريات تبدو سهلة على الورق لكنها في غاية الصعوبة على أرضية الملعب.

وفي المباراة الثانية، يبحث الإمارات برصيد 56 نقطة عن تعزيز وصافته في سلم الترتيب عندما يحل ضيفاً على مسافي الثامن برصيد 37 نقطة في ديربي رأس الخيمة، وهو اللقاء الذي يتوقع أن يحضره عدد كبير من أنصار فريق الصقور.

وفي اللقاء الثالث، يلاقي الحمرية «الجريح» صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة ضيفه «غلف اف سي» صاحب المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطه، كما سيرحل الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر بـ 32 نقطة لمواجهة التعاون العاشر صاحب الـ 35 نقطة.

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