أحداث نادرة في «ريمونتادا» الجزيرة والنصر

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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شهدت مباراة الجزيرة والنصر مساء أول من أمس في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت لصالح «فخر أبوظبي» 4 ـ 3 أحداثاً نادرة خلال مواجهة استمرت أكثر من 100 دقيقة.

كانت حافلة بالبذل والعطاء والإثارة وفنون كرة القدم، والتي حبست الأنفاس منذ صافرة البداية حتى النهاية بأهدافها السبعة وفرصها المهدرة.

وكان أول الأحداث النادرة، أن كل فريق حقق «ريمونتادا» في اللقاء، الأولى كانت من نصيب «العميد» الذي نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى تقدم بثلاثة أهداف وسط دهشة الجماهير وصدمة الجزراوية، وحافظ النصر على تقدمه حتى نهاية الزمن الرسمي والدقيقة الرابعة من الزمن المهدر الذي قدره حكم اللقاء بست دقائق.

لكن الجزيرة رد بريمونتادا مضادة، عندما استغل الزمن المتبقي وحول تأخره إلى فوز 4 ـ 3 دون أن يصدق الجمهور تفاصيل الأحداث المثيرة التي شهدتها الثواني الأخيرة من الزمن الضائع والتي استمرت بعدها لأكثر من 7 دقائق بسبب اللجوء لتقنية الفيديو التي قرر الحكم بعدها احتساب ركلة جزاء حاسمة للجزيرة منحته الفوز بالنقاط الثلاث.

هاتريك

إضافة إلى ذلك فإن اللقاء شهد «هاتريك» علي مبخوت مهاجم الجزيرة، الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، والذي استهل المئوية الثالثة له بثلاثة أهداف من بينها هدفان من ركلتي جزاء نفذهما بإتقان في مرمى أحمد شمبيه ليصل إلى 203 أهداف في بطولة الدوري بالهاتريك الأول الذي يحرزه في الموسم الحالي ورقم 15 في مسيرته، ليتسلم كرة المباراة بعد صافرة النهاية وسط احتفالات جماهير نادي الجزيرة.

كما أن نسبة الاستحواذ لم تعبر عن الفرص المهدرة للفريقين، والتي جاءت لمصلحة الجزيرة بنسبة 64 % مقابل 36 % فقط للعميد، لكن الفريقين تساويا في عدد الفرص المهدرة والوصول إلى المنطقة الخطرة، ما جعل الجمهور لا يشعر بتفوق «فخر أبوظبي» في فارق الاستحواذ الكبير والذي لم يكن سيمنع فوز «العميد» الذي تفوق بالأهداف حتى الزمن المهدر.

سعادة

ومن الأشياء اللافتة والنادرة أن جمهور الناديين خرج سعيداً، الجزيرة بفوزه الذي كاد أن يضيع من بين يديه، وأيضاً العميد الذي تلقى لاعبوه تحية خاصة من الجماهير رغم ضياع النقاط الثلاث على الجهد الذي بذلوه والعطاء المتميز الذي قدموه، وشملت حالة الرضا مدربي الفريقين، تقديراً للمستوى المتميز الذي صاحب اللقاء على الرغم من أن النتيجة عطلت انتصارات «العميد» المتتالية في الدوري.

والتي بلغت 3 مباريات حصد فيها 9 نقاط، فيما أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن المباراة لم تكن إلى حاجة للعودة بعد التقدم بالهدفين، موضحاً أنه من المهم مراجعة الطريقة التي استقبلت بها شباك فريقه الأهداف ، فيما قال جوران توميتش مدرب النصر أن لاعبيه قدموا كل شيء في اللقاء، تأكيداً منه على حالة الرضا التي سيطرت عليه.

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