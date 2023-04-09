لهيب ملعب «النار» يتحول ضد بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل بني ياس نتائجه المخيبة في ملعبه في الموسم الحالي بالسقوط أمام اتحاد كلباء أول من أمس 1-2 في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ولم يضمن الفريق بقاءه رسمياً بنسبة %100 فالفارق مع دبا الفجيرة 11 نقطة قبل المباراة الأخيرة مع الوحدة ولا تزال 5 مباريات متبقية على نهاية المسابقة، إذ قد يدخل في حسابات معقدة في حالة عدم تدارك الموقف وخاصة أن المواجهات المتبقية لبني ياس صعبة وأمام فرق الصدارة.

وتعرض بني ياس للخسارة السادسة على التوالي في ملعبه، والسابعة هذا الموسم في ملعب الشامخة الملقب بـ«ملعب النار» في ظهور غريب لفريق السماوي في أرضه في الموسم الحالي بعكس سنوات سابقة، بعدما كان ملعب الفريق واحدة من نقاط قوة بني ياس ومن الصعب الفوز على الفريق في ملعبه، إذ لم يتعرض الفريق في الموسم قبل الماضي الذي نافس فيه في لقب الدوري وحل في المركز الثاني للخسارة في ملعبه على الإطلاق.

ووفقاً لأرقام بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، لعب الفريق 11 مباراة في ملعبه، حصد فيها 8 نقاط فقط من أصل 33 نقطة في الشامخة، إذ فاز الفريق في مباراتين فقط على حساب خورفكان والظفرة، وتعادل في مباراتين أمام الجزيرة والنصر، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات أمام البطائح في الجولة الثانية، ثم آخر 6 مباريات متتالية في ملعبه أمام الوصل والوحدة والشارقة وعجمان ودبا الفجيرة وأخيراً اتحاد كلباء.

وفي المقابل حصد الفريق خارج ملعبه 14 نقطة بالفوز في 4 مباريات، والغريب أن بني ياس فاز خارج أرضه على شباب الأهلي متصدر المسابقة، وتعادل مع العين، بينما خسر من الشارقة وعجمان وكلباء والجزيرة والنصر.

فوز

وأعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس عن شعوره بالاستياء لخسارة فريقه وللأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة – بحسب وجهة نظره – وقال عقب اللقاء: «من الصعب للغاية شرح ما حدث، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الحكم وتقنية الفيديو في حق بني ياس، وأعتقد أنه كان هناك خطأ تحكيمي كبير غير في نتيجة المباراة وأثر في مجرياتها».

وأضاف: «نعم قد لا نستحق الفوز، ولكن حدث خطأ كان يجب الوقوف عنده من جانب الحكام».

وأكد إيسايلا أن معاناة عدد كبير من اللاعبين المرض في تحضيرات الفريق قبل المباراة أدت إلى الظهور بهذا الشكل وخسارة اللقاء، ولكنهم كانوا كالأبطال بالنسبة له بغض النظر عن النتيجة بعدما حاولوا تقديم كل ما لديهم رغم المرض.

من جهته أكد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء سعادته بفوز فريقه والمستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو «النمور»، وقال عقب المباراة: اللاعبون قاتلوا من أجل الفوز، وكما أكدت سابقاً أن اتحاد كلباء يملك مواهب عدة تمثل مستقبل الإمارات في كرة القدم ويجب البناء عليها، وسعيد للغاية بأن اللاعبين قدموا أداء قوياً في المباراة ونجحوا في تحويل التأخر في الشوط الأول إلى فوز بعدما كنا الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء.

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