شباب الأهلي يفوز على البطائح ويعزز تربعه على قمة الدوري

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حقق شباب الأهلي الفوز على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف نظيفة في مباراتهما على ستاد راشد بدبي مساء اليوم، ضمن ثاني أيام الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وعزز "فرسان دبي" صدارتهم لترتيب المسابقة بوصولهم إلى 49 نقطة، بينما توقف رصيد البطائح عند 18 نقطة في المركز 12.

وأحرز أهداف شباب الأهلي كارتابيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ويوري سيزار في الدقيقة 35، وأيغور جيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحاصر شباب الأهلي منافسه في وسط ملعبه، وتألق زايد الحمادي حارس البطائح، وحول تسديدتين قويتين لشباب الأهلي إلى ركلتين ركنيتين، والأولى بقدم يحيى الغساني في الدقيقة 7، والثانية من ركلة حرة مباشرة سددها عزيز غاييف في الدقيقة 12.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسجل منها كارتابيا هدفا في الدقيقة 16، وواصل زايد الحمادي، تألقه، وحول كرة خطيرة من يحيى الغساني، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 19، وأضاف يوري سيزار، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 35، بعد أنفراد بتمريرة من كارتابيا، ليضع الكرة في الشباك لحظة خروج زايد الحمادي من مرماه.

وأجرى شباب الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 60، بخروج حارس مرماه ماجد ناصر للإصابة، والدفع بالحارس البديل حسن حمزة، والذي تألق في إبعاد كرة مخادعة كادت أن تسقط خلفه، من فهد سبيل في الدقيقة 68، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي ثانية بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسجل منها الهدف الثالث في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وطرد على أثرها لاعب البطائح ايستيني.

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