عمار الجنيبي حكماً لمباراة تشرين والمريخ

المصدر: دبي - البيان

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كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الوطني الدولي عمار الجنيبي لإدارة مباراة تشرين السوري والمريخ السوداني المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن مباريات إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة الملك سلمان للأندية.

ويضم طاقم تحكيم المباراة، أحمد عيسى درويش،حكماً رابعاً، والسعوديين عبدالرحيم الشمري، وعمر الجمل مساعدين، واللبناني محمود الربعة، مقيماً للحكام.

وتُعد المشاركة هي الأولى للحكم الدولي عمار الجنيبي في النسخة الحالية للبطولة، والثانية للحكم الدولي أحمد عيسى درويش الذي تم تكليفه، حكماً رابعاً، في مباراة المحرق البحريني والسيب العُماني التي أقيمت 14 مارس الماضي بالدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة.

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