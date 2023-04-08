الجزيرة يخطف «النصر» في قمة الإثارة

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق، وأحمد عيسى

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خطف الجزيرة النصر من أمام ضيفه العميد في مباراة عرفت كل الإثارة، بينما قلب اتحاد كلباء الطاولة على مضيفه بني ياس في افتتاح الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتزع الجزيرة فوزاً ثميناً وغالياً أمام ضيفه النصر 4 - 3 بعد مباراة حافلة بالإثارة والندية، شهدت تبادل التقدم بين الفريقين، ونجح الجزيرة في حسمها بالهدف الرابع في الدقيقة 101 بوساطة علي مبخوت، الذي أحرز 3 أهداف في اللقاء، ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب النصر جلوبر ليما بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، الذي رفعت نتيجته رصيده الجزيرة إلى 40 نقطة، متقدماً للمركز الرابع مؤقتاً وبقي النصر برصيد 23 نقطة في المركز التاسع.

وخلال اللقاء، قدم العميد نفسه بشكل جيد في الدقائق الأولى وتفوق على مضيفه في الاستحواذ وقيادة الهجمات، ونجح في تهديد مرمى الجزيرة بأكثر من فرصة كان أبرزها تهديفة سمير مميسيفيتش أبعدها على خصيف ببراعة، وفرصة أخرى أكثر خطورة كانت في طريقها للمرمى من تهديفة عادل تعرابت أبعدها خليفة الحمادي منقذاً مرماه من هدف محقق.

وجاء الرد من الجزيرة في الدقيقة 20 التي أحرز فيها عبدالله رمضان الهدف الأول بمرمى أحمد شمبيه من تهديفة قوية غيرت مجريات اللقاء لصالح صاحب الأرض، الذي سيطر بعد الهدف على الملعب، وكثف هجومه على مرمى العميد، الذي لم ينجح بعدها في صناعة فرص خطرة حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الفريقان بحماس أكبر للقاء، مع محافظة الجزيرة على تفوقه ليضيف سريعاً الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 52، أحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «الفار».

لكن النصر رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق بهدف أحرزه ريان منديز بضربة رأسية بعد عدة محاولات هجومية في الدقيقة 63، وأعاد عادل تعرابت العميد للقاء عندما أدرك التعادل بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 69، لتشتعل المواجهة بين الفريقين بحثاً عن إحراز هدف التقدم مع وجود عدد من الفرص المهدرة.

وفي الجزء الأخير من اللقاء ضاعف كل فريق من هجومه بحثاً عن هدف الفوز، وتمكن العميد من خطف الهدف الثالث بواسطة سمير مميسيفيتش في الدقيقة 87، لكن علي مبخوت تمكن من إدراك التعادل للجزيرة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر، ثم أضاف ذات اللاعب الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 101 والذي انتهت عليه المواجهة.

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حول اتحاد كلباء تأخره بهدف في الشوط الأول، أمام مضيفه بني ياس، إلى فوز 2 - 1، على ملعب السماوي بالشامخة، وتذوق «النمور» طعم الانتصار الغائب في آخر 5 جولات في الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة، ويعزز موقعه في المركز الثامن في جدول الترتيب.

وبصم اتحاد كلباء على أزمة بني ياس على ملعب الأخير في الموسم الحالي، إذ لم يتمكن السماوي من تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على ملعبه، علماً بأنه خاض 11 مباراة في أرضه، لم يحقق سوى الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، بينما خسر في 7 مواجهات، ليتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز العاشر.

تقدم بني ياس في الدقيقة 10 عن طريق الحارس عيسى أحمد بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية سواريز داخل الشباك.

بعد الهدف امتلك كلباء الأفضلية واستحوذ على الكرة، وهدد مرمى بني ياس في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس فهد الظنحاني، الذي أبعد تصويبتين من لياندرو ووليد راشد قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل اتحاد كلباء أفضليته وسط تراجع في أداء لاعبي بني ياس، وأسفر ضغطه الهجومي عن هدف التعادل برأسية من إيغور روسي في الدقيقة 56.

وأضاف فيليب كيسي الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 69 بعدما تلاعب بدفاع بني ياس ليسكنها شباك فهد الظنحاني.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله المالي عبد الله ديابي للضيوف في الدقيقة 78.

وتتواصل الجولة اليوم بمباراة، فعلى ملعب استاد راشد، يستضيف شباب الأهلي البطائح، ويسعى «فرسان دبي»، إلى الفوز لتعزيز صدارته، حيث 46 نقطة، بينما يملك البطائح 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

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