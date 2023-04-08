الأحبابي وزايد أحمد والعبدولي الأفضل في مارس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل، لشهر مارس 2023، بعد حصدهم أعلى الأصوات، في تصويت للجمهورعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وهم بندر الأحبابي، لاعب العين في فئة أفضل لاعب، وزايد أحمد، حارس البطائح، والمدرب حسن العبدولي، «دبا الفجيرة»،

وتفوق الأحبابي، على كل من وليد أزارو «عجمان» وعبدالله توري «النصر» وكارتابيا «شباب الأهلي» ودجانيني «الشارقة»، وزايد أحمد، على كل من خالد السناني «الوصل» وخالد عيسى «العين»، وحسن العبدولي، على كل من جارديم «شباب الأهلي» وتوميتش «النصر».

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