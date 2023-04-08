«الحصن» يواجه الجزيرة الحمراء في «الهواة»

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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تتواصل مواجهات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بمباراتين تجمع الأولى الجزيرة الحمراء «33 نقطة» مع دبا الحصن صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة والباحث عن نيل النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي العربي السادس في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة مع سيتي السادس عشر برصيد 19 نقطة، وتختتم مواجهات الجولة غداً بأربع مواجهات تجمع مصفوت الرابع «49 نقطة» بجاره حتا المتصدر برصيد 62 نقطة في قمة الأسبوع، فيما يلتقي مسافي الثامن برصيد 37 نقطة مع فريق الإمارات الوصيف برصيد 56 نقطة ويلاقي الحمرية ضيفه غلف اف سي ويرحل الفجيرة لمواجهة التعاون.

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