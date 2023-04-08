قرعة كأس آسيا 11 مايو و«الأبيض» في المستوى الثاني

المصدر: دبي - البيان

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تقام قرعة كأس آسيا، 11 مايو المقبل في الدوحة، وجاء منتخبنا بالمستوى الثاني من التصنيف الجديد للمنتخبات، وإلى جانبه العراق بطل نسخة 2007، وعُمان، وأوزبكستان،والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وفي المستوى الأول قطر المضيف وبطل النسخة الماضية، وينضم إليها منتخبات اليابان، المتوج باللقب 4 مرات، وإيران الفائز باللقب 3 مرات، وكوريا الجنوبية المتوج مرتين، وأستراليا بطل 2015، والسعودية الفائز بالبطولة 3 مرات.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان،وفي المستوى الرابع كلاً من الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات،وسيقام النهائي 10 فبراير 2024.

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