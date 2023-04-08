المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي شباب الأهلي ضمن أبرز أندية غرب آسيا خلال شهر مارس 2023، إلى جانب أندية الاتحاد السعودي، الدحيل القطري، عمان العماني، جبل المكبر الفلسطيني، والمحرق البحريني.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن شباب الأهلي نجح في توسيع الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين ملاحقيه في دوري أدنوك للمحترفين، العين والوحدة في المركزين الثاني والثالث، وأكد أنه يعيش حالة من التفوق بفوزه خلال شهر مارس في 3 مباريات على كل من اتحاد كلباء 3- 1، وعلى الجزيرة 3 - 2، وعلى خورفكان 3 - 1.

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