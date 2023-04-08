الجزيرة ينتزع فوزاً ثميناً أمام العميد في أقوى المواجهات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى - تصوير - سيف الكعبي

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انتزع الجزيرة فوزاً ثميناً وغالياً أمام ضيفه النصر 4-3 بعد مباراة حافلة بالإثارة والندية، مساء الجمعة، في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، شهدت تبادل التقدم بين الفريقين، ونجح الجزيرة في حسمها بالهدف الرابع في الدقيقة 101 بوساطة علي مبخوت، الذي أحرز 3 أهداف في اللقاء، ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب النصر جلوبر ليما بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي رفعت نتيجته رصيده الجزيرة إلى 40 نقطة، متقدماً للمركز الرابع مؤقتاً وبقي النصر برصيد 23 نقطة في المركز التاسع.

وخلال اللقاء، قدم العميد نفسه بشكل جيد في الدقائق الأولى وتفوق على مضيفه في الاستحواذ وقيادة الهجمات، ونجح في تهديد مرمى الجزيرة بأكثر من فرصة كان أبرزها تهديفة سمير مميسيفيتش أبعدها على خصيف ببراعة، وفرصة أخرى أكثر خطورة كانت في طريقها للمرمى من تهديفة عادل تعرابت أبعدها خليفة الحمادي منقذاً مرماه من هدف محقق.

وجاء الرد في الدقيقة 20 من الجزيرة التي أحرز فيها عبدالله رمضان الهدف الأول بمرمى أحمد شمبيه من تهديفة قوية غيرت مجريات اللقاء لصالح صاحب الأرض الذي سيطر بعد الهدف على الملعب، وكثف هجومه على مرمى العميد، الذي لم ينجح بعدها في صناعة فرص خطرة حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الفريقان بحماس أكبر للقاء، مع محافظة الجزيرة على تفوقه ليضيف سريعاً الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 52، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «الفار».

لكن النصر رفض الاستسلام ونجح في تقليص الفارق بهدف أحرزه ريان منديز بضربة رأسية بعد عدة محاولات هجومية في الدقيقة 63، وأعاد عادل تعرابت العميد للقاء عندما أدرك التعادل بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 69، لتشتعل المواجهة بين الفريقين بحثاً عن إحراز هدف التقدم مع وجود عدد من الفرص المهدرة.

وفي الجزء الأخير من اللقاء ضاعف كل فريق من هجومه بحثاً عن هدف الفوز وتمكن العميد من خطف الهدف الثالث بوساطة سمير مميسيفيتش في الدقيقة 87، لكن علي مبخوت تمكن من إدراك التعادل للجزيرة، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر، ثم أضاف ذات اللاعب الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 101 والذي انتهت عليه المواجهة.

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